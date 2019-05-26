Патриарх Кирилл: РПЦ строит три храма в сутки

Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки.

Как сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на освящении храма Всех Святых в Страсбурге, всего за 10 лет было построено 30 тыс. храмов.

«Это не потому, что у нас очень много денег и мы не знаем куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается», — цитирует его «Интерфакс».

Напомним, ранее разгорелся скандала вокруг строительства храма в сквере в Екатеринбурге. Позже ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в сквере. Неудачным местом для строительства храма назвали сквер 74% опрошенных. В итоге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исключил постройку в этом месте.