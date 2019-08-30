У Кремля стартовал Kazan City Racing — видео

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На площади Тысячелетия у казанского Кремля стартовало автомотошоу Kazan city racing. Шоу традиционно проходит в честь Дня города и Дня Республики. Видеозаписи заездов уже появились в социальных сетях.

Программа шоу началась с проезда колонны из 50 мотоциклистов клуба Harley-Davidson. Гвоздем программы стало выступление легендарной гоночной команды из Набережных Челнов «КАМАЗ-Мастер».

Шоу также засветилось в Instagram президента Татарстана Рустама Минниханова: он выложил фотографию гоночного КАМАЗа с подписью «Если ваш праздник не похож на День Республики Татарстан, даже не пытайтесь меня приглашать».