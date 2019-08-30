Жители Уфы массово жалуются на запах газа в квартирах

В информационно-диспетчерский центр Уфы со вчерашнего дня поступило 45 обращений от жителей всех районов столицы Башкортостана о присутствии запаха газа в квартирах. Дежурные центра передали информацию в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа». По всем адресам выезжали специалитсы АДС для установления причины запаха газа.

По предварительным данным, на ГРС «Затон» ООО «Газпром трансгаз Уфа» произошло несанкционированное превышение степени одоризации природного газа, то есть приданию ему заметного запаха. Природный газ, не имеющий по своей природе ни цвета, ни запаха, одорируется смесью природных меркаптанов, для того чтобы использование газа было безопасным. В связи с тем, что при пользовании бытовыми газовыми приборами происходит неполное сгорание одоранта, остаточные явления в виде запаха служат причиной для беспокойства горожан.

Так, в соответствии с нормативными требованиями, интенсивность запаха газа должна составлять 3 балла, а по состоянию на 21:30 вчерашнего дня интенсивность запаха газа в газораспределительной системе Уфы составила 5 баллов.

Угрозы для жизни и здоровья людей это не представляет, сообщается на сайте мэрии Уфы.

В настоящее время филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» работает в усиленном режиме по исправлению ситуации. Жителям рекомендуется хорошо проветривать помещения и не пользоваться газовыми приборами до их обследования специалистами газового хозяйства.

Напомним, на днях после жалоб на запах газа в Казани Минэкологии РТ проверило качество воздуха в городе. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявили. В татарстанском главке МЧС объяснили, что запах возник из-за утилизации цистерны из-под сжиженного газа.