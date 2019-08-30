Росскачество объяснило, как правильно жарить картошку

Роскачество напомнило об образовании при обжаривании продуктов с крахмалом токсичного для организма акриламида и рассказало, как приготовить блюда из картофеля, чтобы минимизировать риски его появления.

Эксперты советуют очистить и подержать картошку перед жаркой в воде — от 1 до 2 часов, чтобы снизить количество крахмала. Кроме того, не стоит жарить или запекать картофель до коричневой корочки — достаточно обжарить до слегка золотистого цвета, а резать его надо толстыми ломтиками.

«Исследования показали, что в ломтиках размером 14х14 мм содержится меньше акриламида, чем в тонко нарезанных ломтиках 8х8 мм.», — говорится в сообщении Роскачества.

Отмечается, что акриламид появляется при обжаривании или выпекании продуктов с крахмалом на фоне температуры выше 120 градусов Цельсия из-за химических реакций аминокислот с сахарами при нагревании.

Ранее эксперты Роскачества объяснили, почему продукты, купленные «с рук», считаются потенциально опасными и чем они отличаются от заводских аналогов.

