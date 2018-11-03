В Татарстане капитально отремонтировано 440 многоквартирных домов

В Татарстане в рамках программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 1 ноября 2018 года отремонтированы 440 многоквартирных домов.



При этом Государственной жилищной инспекцией приняты 230 объектов, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ. В данное время в республике идет формирование программы капремонта многоквартирных жилых домов на 2019 год, отметил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Напомним, что в программе капитального ремонта многоквартирных домов на 2018 год принимают участие 43 муниципальных района (кроме Алькеевского и Дрожжановского районов). В целом это 984 многоквартирных дома общей площадью 5,6 млн. кв. м.

Тем временем министр молодежи РТ Дамир Фаттахов сообщил, что к следующему году планируется открытие первых детских лагерей, капитальный ремонт которых запланирован в рамках новой программы.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов отчитал Фаттахова за отсутствие комплексной программы по капремонту детских лагерей.