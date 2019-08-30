Осенью в Казанском зоопарке поселятся фламинго и гепарды

Фото: пресс-служба президента РТ

Осенью новый казанский зоопарк «Река Замбези» пополнят гепарды и фламинго. А в следующем году в зооботсаду поселятся носороги, слоны, жирафы и гориллы.

«Ждем гепардов и большое количество птиц, в том числе 40 фламинго. У нас уже 20 видов животных находятся здесь, еще десять приедут в течение сентября-ноября», — передает ИА «Татар-информ» слова директора Казанского зооботсада Фаниса Нурмухаметова.

Всего в этом году в зоопарк планируется завезти 30 видов животных в количестве 220 особей. Животных закупают в Европе и Африке.

В настоящее время вольеры новой части зооботсада пустуют. Животные переедут туда после того, как пройдет карантин и период адаптации.

Открытие новой части зоопарка планируется в текущем году, отметил руководитель зоопарка.

Строительство нового Казанского зоопарка площадью почти 7 га ведется с 2015 года. Она практически полностью посвящена Африке. Стоимость госконтрактов по строительству «Реки Замбези» составила 1,88 млрд рублей.

Напомним, вчера глава республики проинспектировал ход строительства новой части казанского зооботсада. После строительства новой части для африканских животных планируется реконструировать старую часть зоопарка, где поселятся животные из России.