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Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой дождь и до +16

05:33, 30.08.2019
Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой дождь и до +16
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 30 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, северный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем — от +11°С до 16°С. В Казани днем ожидается от +13°С до 15°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +12°С до 16°С.

Общество Татарстан
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