Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой дождь и до +16
В пятницу, 30 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, северный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Максимальная температура днем — от +11°С до 16°С. В Казани днем ожидается от +13°С до 15°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +12°С до 16°С.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым