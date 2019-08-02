В Башкирии появится система-112 за почти 100 миллионов рублей

ГКУ «Безопасный регион» заплатит 99,8 млн рублей за обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Башкирии. Деньги на это будут выделены из бюджета региона.

Соответствующий тендер размещен 29 июля, заявки будут приниматься до 7 августа, аукцион состоится 9 августа.

Внедрение системы предполагается в три этапа. На первом будет проведено предпроектное обследование, разработана концепция, сформированы требования. На втором этапе проведут апробацию, приступят к оснащению, начнут ввод системы в опытную эксплуатацию. На третьем этапе должен быть обучен весь операторский и диспетчерский персонал, проведен анализ внедрения системы, система должна быть введена в промышленную эксплуатацию.

Ранее стало известно, что создание на территории России Системы-112 за 2013—2017 годы обошлось бюджетам разного уровня на 4 млрд рублей больше запланированной суммы. При этом система заработала только в 17 из 85 субъектов России, что охватывает 15% всей территории.