Артем Михеев о новичках и смене тренера: «Главное, у нас одна цель — выиграть»
Нападающий «Ак Барса» Артем Михеев рассказал о работе с новичками команды и главным тренером Дмитрием Квартальновым.
«Все в команде нравится. Половина команды обновилась, тренерский штаб, все успели уже подружиться. Главное, у нас одна цель — выиграть.
С Квартальновым немного перестроились, много нового, но потихонечку привыкли, готовы к сезону. Стали играть более агрессивно, больше владеем шайбой», — сказал Михеев «Реальному времени».СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым