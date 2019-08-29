Артем Михеев о новичках и смене тренера: «Главное, у нас одна цель — выиграть»

Нападающий «Ак Барса» Артем Михеев рассказал о работе с новичками команды и главным тренером Дмитрием Квартальновым.

«Все в команде нравится. Половина команды обновилась, тренерский штаб, все успели уже подружиться. Главное, у нас одна цель — выиграть.

С Квартальновым немного перестроились, много нового, но потихонечку привыкли, готовы к сезону. Стали играть более агрессивно, больше владеем шайбой», — сказал Михеев «Реальному времени».