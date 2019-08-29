В Казани награждены полицейские, обеспечившие безопасность WorldSkills

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В МВД по Татарстану наградили сотрудников полиции, которые внесли свой вклад в раскрытие преступлений и обеспечивали общественный порядок и безопасность в период подготовки и проведения 45-го мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan-2019.

186 сотрудникам сводных отрядов полиции вручены почетные грамоты и благодарности МВД по РТ, памятные нагрудные знаки «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан» и «Почетный сотрудник МВД по Республике Татарстан».

Глава ведомства Артем Хохорин отметил, что благодаря таким мероприятиям татарстанские полицейские получают огромный опыт и вырабатывают более качественный подход к обеспечению безопасности, передает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани росгвардейцы вернули иностранцу потерянные им на церемонии открытия WorldSkills 200 тыс. рублей и билеты на самолет.