В Казани награждены полицейские, обеспечившие безопасность WorldSkills
В МВД по Татарстану наградили сотрудников полиции, которые внесли свой вклад в раскрытие преступлений и обеспечивали общественный порядок и безопасность в период подготовки и проведения 45-го мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan-2019.
186 сотрудникам сводных отрядов полиции вручены почетные грамоты и благодарности МВД по РТ, памятные нагрудные знаки «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан» и «Почетный сотрудник МВД по Республике Татарстан».
Глава ведомства Артем Хохорин отметил, что благодаря таким мероприятиям татарстанские полицейские получают огромный опыт и вырабатывают более качественный подход к обеспечению безопасности, передает пресс-служба МВД по РТ.
Ранее сообщалось, что в Казани росгвардейцы вернули иностранцу потерянные им на церемонии открытия WorldSkills 200 тыс. рублей и билеты на самолет.ОбществоВласть Татарстан
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