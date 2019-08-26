В Казани на подготовку школ и детсадов к новому учебному году потратили 1,5 млрд. рублей

В Казани 1,5 млрд. рублей потратили на капитальный ремонт школ и детских садов к новому учебному году. Также в эту сумму включено строительство двух школ и 11 детских садов.

В этом году впервые обновили территорий 48 школ, капитально отремонтировали 30 спортивных залов, 39 школьных столовых и 10 актовых залов. Помимо этого, ремонт продолжается в 16 детских садах и лицее-интернате №2. После завершения программы обновленные учреждения будут посещать 3 тысячи детей.

Отдельно в этом году выделили средства для строительно-ремонтных работ в школах №48, №69, №114 и в Центре внешкольной работы Авиастроительного района, пресс-служба Исполкома Казани.

Также по решению президента РТ перечень обязательных ремонтных работ в детсадах был расширен. Так, теперь предусмотрен ремонт кровли, фасада, входной группы, санитарных узлов, инженерных сетей, отмосток, замена окон, внутренних дверей, устройство теплых полов, теневых навесов, а также ремонт ограждений, асфальтирование, установка малых архитектурных форм.

«Всего за семь лет реализации программы капремонта учреждений образования в Казани было отремонтировано 138 (142 здания) школ и 65 детских садов. Всего на капремонт казанских школ и детских садов было направлено более 5 млрд рублей», — говорится в сообщений.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана к новому учебному году построены две новые школы для 2725 учеников — многопрофильные лицеи в ЖК «Весна» и по ул.Р.Гареева.

