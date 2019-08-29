На строительство развязки на дороге Казань — Шемордан потратят 95 млн рублей

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ объявило тендер на выполнение работ по строительству левоповоротного съезда и разворотной петли на автомобильной дороге Казань — Шемордан в Пестречинском муниципальном районе республики. Протяженность участка — 0,8 км.

Максимальная стоимость контракта составит 95 млн рублей.

Работы необходимо выполнить в срок до 15 октября 2020 года. Заявки принимаются до 5 сентября.

Если подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, он обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа вышеуказанных категорий и заплатить ему не менее 15% от цены контракта, говорится на сайте госзакупок.

Напомним, в июле был опубликован лот на ремонт участка автодороги Казань — Шемордан продолжительностью 2,3 км, сумма контракта — 81 млн рублей. Работы должны быть исполнены до октября 2020 года.