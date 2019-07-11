В Татарстане отремонтируют три участка дорог на 520 млн рублей

Власти Татарстана ищут подрядчиков для ремонта трех участков дорог. Соответствующие лоты опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, работы будут производиться на трассе Лениногорск — Черемшан — Андреевка в Черемшанском районе региона. Специалистам предстоит восстановить 3,629 км дороги. Сумма контракта — 168 млн рублей, сроки — до августа 2021 года.

Другой объект — автодорога М-7 «Волга» — Старая Матвеевка в Мензелинском районе Татарстана. Работы необходимо выполнить на участке продолжительностью 10,6548 км. Сумма — 269 млн рублей, сроки — до августа 2021 года.

Еще одним участком значится ремонт автодороги Казань — Шемордан. Продолжительность участка — 2,313 км, сумма контракта — 81 млн рублей. Работы должны быть исполнены до октября 2020 года.

Напомним, на капремонт трассы Уфа — Оренбург в Башкирии выделили более 1 млрд рублей.