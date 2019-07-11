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В Татарстане отремонтируют три участка дорог на 520 млн рублей

10:59, 11.07.2019 1
В Татарстане отремонтируют три участка дорог на 520 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана ищут подрядчиков для ремонта трех участков дорог. Соответствующие лоты опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, работы будут производиться на трассе Лениногорск — Черемшан — Андреевка в Черемшанском районе региона. Специалистам предстоит восстановить 3,629 км дороги. Сумма контракта — 168 млн рублей, сроки — до августа 2021 года.

Другой объект — автодорога М-7 «Волга» — Старая Матвеевка в Мензелинском районе Татарстана. Работы необходимо выполнить на участке продолжительностью 10,6548 км. Сумма — 269 млн рублей, сроки — до августа 2021 года.

Еще одним участком значится ремонт автодороги Казань — Шемордан. Продолжительность участка — 2,313 км, сумма контракта — 81 млн рублей. Работы должны быть исполнены до октября 2020 года.

Напомним, на капремонт трассы Уфа — Оренбург в Башкирии выделили более 1 млрд рублей.

Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:11
    я как помню себя все это время ренмонтируют дорогу Лениногорск Черемшан. думаю за эти годы там можно было строить уже супер дорогу в 4 полосы. лет 20 там каждый год ремонт. надо срочно капитально ремонтировать допогу Русский Акташ - Кузайкино..там дороги разбиты особенно у моста около Кузайкино.
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