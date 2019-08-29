Агент: «Думаю, вопрос перехода Бурдасова в НХЛ должен решиться сегодня-завтра»

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Агент Шуми Бабаев рассказал о шансах своего клиента нападающего Антона Бурдасова получить контракт в НХЛ.

«Переговоров с ними не было, мы просто спрашивали у «Филадельфии», нужен ли им Антон, они ответили, что не нужен. Это не переговоры, а обыкновенный вопрос. Мы сейчас общаемся с другими клубами, так что по НХЛ еще ничего не решено. Думаю, сегодня-завтра все должно решиться», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом Sport24.

Ранее Бурдасов выступал за «Салават Юлаев», часть болельщиков которого чуть позже обозвал «нелюдями».