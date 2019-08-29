Антон Бурдасов: «Так, как оскорбляют в Уфе, не оскорбляют нигде»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов высказал мнение касательно оскорбительных комментариев в свой адрес в интернете.

— В последнее время вам писали много оскорблений, особенно после поражений. Вы отвечали что-то?

— Не обращаю внимания на этих недолюдей. Например, мы выиграли четыре игры, одну проиграли в овертайме. А они мне пишут какие-то оскорбления.

— Какие из них наиболее запомнились?

— Особо не обращаю внимания. Надо подумать, не знаю. Скажу только, что играл в Питере, в Омске, но так, как оскорбляют в Уфе, не оскорбляют нигде. Это точно город номер один. Но и в плане поддержки тоже очень хороший город.

— Вы обижались?

— Нет, говорю же, не обращаю внимания. Эти люди в основном пишут, но никогда не встречаются, не говорят в глаза, например, после игры. Наоборот, вспомню приятный момент. Возвращался в Уфе домой травмированным, встретил пожилую супружескую пару. Они мне столько хороших слов сказали, так было приятно слышать это от людей, которым не надо ничего никому доказывать, никого оскорблять. Они просто ходят на хоккей для удовольствия, — сказал Бурдасов.

Напомним, прошлый сезон нападающий провел в «Салавате Юлаеве», став третьим снайпером команды в регулярном первенстве. Нынешним летом он занимается поиском нового клуба, также им интересовался омский «Авангард».