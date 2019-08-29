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Экономика

До конца года в челнинскую ТОСЭР могут войти пять резидентов

12:06, 29.08.2019
До конца года в челнинскую ТОСЭР могут войти пять резидентов
Фото: tida.tatarstan.ru

До конца 2019 года комиссию по рассмотрению заявок резидентов ТОСЭР (территория опережающего социального развития) «Набережные Челны» могут пройти три-пять предприятий. Компании и род их деятельности пока не раскрываются.

«Постоянно процесс переговоров идет. Из всех наших территорий ТОСЭР, которые есть в Татарстане, Набережные Челны были не только первыми, но и самыми подготовленными с точки зрения инженерной и инвестиционной инфраструктуры», — сказала глава АИР РТ Талия Минуллина «Челнинским известиям».

Напомним, в начале месяца правительственная комиссия Татарстана одобрила проекты четырех новых резидентов ТОСЭР, объем вложений в которые составит свыше 1,5 млрд рублей.

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