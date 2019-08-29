КБ из Петербурга выставило на продажу гоночный КАМАЗ за 15 млн рублей

«Конструкторское бюро имени Смирнова» из Санкт-Петербурга выставило на продажу легендарный гоночный грузовик команды «КАМАЗ-мастер». За автомобиль просят 15 млн рублей.

Как сказано в объявлении на сайте КБ, этот грузовик был «дублером» основного стартового автомобиля — победителя гонки «Лиссабон — Дакар 2006». Сотрудники КБ обнаружили его в Москве (где именно, не сообщается) и своим ходом доставили его в Петербург для реставрации. В КБ добавляют, что в восстановлении грузовика участвовали представители команды «КАМАЗ-мастер», в частности призера и победителя этапов чемпионата России, автомарафонов «Париж — Дакар» Михаила Кубрака.

Согласно приведенной в объявлении информации, выставленный на продажу КАМАЗ-4911 выпустили в 2002 году, всего таких грузовиков было четыре. Его масса — 10,5 тонны, он способен развивать максимальную скорость в 200 км/ч.

Напомним, в июле экипаж «КАМАЗ-мастер» одержал победу в ралли «Шелковый путь».