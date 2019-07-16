Экипаж Шибалова одержал победу на ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

На международном ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков победу одержал экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова.

Финальный спецучасток по Китаю от Цзяюйгуаня до Дуньхуана он прошел за 2 часа 36 минут 28 секунд. По предварительным подсчетам, на всю дистанцию гонки у россиянина ушло 26 часов 1 минута 40 секунд.

Второе место в общем зачете занял экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова, на третьем оказался еще один коллектив «КАМАЗ-мастер» во главе с Айратом Мардеевым, передает ТАСС.

Ралли «Шелковый путь» началось 6 июля в Иркутске. Маршрут гонки составлял 3 500 километров. Завершилось ралли в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолели 10 этапов.

Напомним, на «Шелковом пути» произошел конфликт между командами КАМАЗа и МАЗа.