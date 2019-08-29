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«Нижнекамскнефтехим» примет крупнейшую Спартакиаду химпрома республики

09:15, 29.08.2019 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» примет крупнейшую Спартакиаду химпрома республики
Фото: пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Соревнования будут проводиться 31 августа и 1 сентября. В пятницу, 30 августа, в спортивно-оздоровительном лагере «Олимпиец» стартует 25-я летняя Спартакиада Республиканской организации Росхимпрофсоюза. В этом году турнир будет посвящен 90-летию Николая Лемаева. В нем примут участие сотрудники химических и нефтехимических предприятий со всего Татарстана. В программу включены 6 видов состязаний: легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, мини-футбол, волейбол, шахматы и настольный теннис.

Спорт Татарстан
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