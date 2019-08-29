«Нижнекамскнефтехим» примет крупнейшую Спартакиаду химпрома республики

Фото: пресс-служба ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Соревнования будут проводиться 31 августа и 1 сентября. В пятницу, 30 августа, в спортивно-оздоровительном лагере «Олимпиец» стартует 25-я летняя Спартакиада Республиканской организации Росхимпрофсоюза. В этом году турнир будет посвящен 90-летию Николая Лемаева. В нем примут участие сотрудники химических и нефтехимических предприятий со всего Татарстана. В программу включены 6 видов состязаний: легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, мини-футбол, волейбол, шахматы и настольный теннис.