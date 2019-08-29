Определены все участники группового этапа Лиги чемпионов, от России выступят «Зенит» и «Локомотив»

Вчера ночью определились все участники группового этапа Лиги чемпионов по футболу. От России в этом раунде турнира примут участие два клуба — питерский «Зенит» и московский «Локомотив».

Жеребьевка группового этапа состоится сегодня, 29 августа, в Монако.

Российский «Зенит» попал в первую корзину жеребьевки. Это означает, что питерский клуб точно не сыграет против английских «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Сити», испанской «Барселоны», немецкой «Баварии», итальянского «Ювентуса» и французского ПСЖ.

«Локомотив» оказался в последней, четвертой группе. На групповом этапе москвичи не встретятся с бельгийским «Генком», турецким «Галатасараем», немецким «Лейпцигом», сербской «Црвеной Звездой», итальянской «Аталантой», французским «Лиллем» и «Славией» из Чехии.

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся 17 сентября.