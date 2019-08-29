Исследование показало, как россияне предпочитают проводить время в поездках по стране

Россияне во время путешествий по стране предпочитают ходить по музеям, ездить на пляжи и гостить у родственников или друзей, говорится в исследовании картографического сервиса Maps.me.

«У пользователей Рунета практически одинаковой популярностью пользуются культурный отдых с посещением музеев и экскурсий (52%), пляжный отдых (50%) и поездки к родственникам (49%) и друзьям (49%). Почти в половине случаев (46%) путешествия по России длятся пять–семь дней, а 35% респондентов уезжают из дома на два–три дня. В длительные поездки (на одну–две недели) ездят менее трети опрошенных (28%). При этом спланировать поездки по стране большинству (53%) удается всего за несколько дней», — говорится в сообщении исследования, передает «РИА Новости».

Кроме того, большая часть опрашиваемых (58%) предпочитает отдых с семьей, 39% — с друзьями. Также 38% ездят отдыхать со своей парой, а практически каждый четвертый (23%) путешествует в одиночку.

Среди популярных направлении оказался юг России, Крым. Второе место по посещаемости туристами у Санкт-Петербурга и замыкает тройку Москва.

Ранее стало известно, сколько тратят на отдыхе российские мужчины и женщины.