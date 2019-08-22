Стало известно, сколько отдыхают и тратят за рубежом российские мужчины и женщины

Российские мужчины отдыхают за рубежом на 20% дольше женщин и больше тратят на отдыхе, об этом рассказало исследование «Райффайзенбанка».

«Мужчины отдыхали на 20% дольше, чем прекрасная половина человечества. За поездку мужчины тратят на 24% больше, чем женщины: 54 311 рублей против 43 731 рубля», — подсчитали аналитики.

При этом наибольшую покупательскую активность аналитики зафиксировали у женщин в возрасте 40—50 лет, а у мужчин — в возрасте 45—49 лет. А самый высокий чек за покупки у клиентов-женщин и мужчин старше 70 лет: 8 409 рублей и 10 708 рублей, передает «РИА Новости».

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