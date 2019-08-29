СМИ: поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов

Поисковые системы обяжут подключиться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их после появления в нем в течение шести часов. Данные поправки в закон «Об информации» подготовили российские IT-компании.

Правообладатели смогут выбирать компанию, одобренную Роскомнадзором, которая будет вести реестр пиратских ссылок. После одобрения компании ведомством, поисковики будут обязаны подключиться к специальному реестру и удалять пиратские ссылки в течение шести часов после их выявления, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что число реестров будет не ограничено.

По сообщению издания, данные поправки уже направлены в администрацию президента. Далее их планируют передать в комитет по информационной политике.

Ранее сообщалось, что Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ сможет инициировать блокировку сайтов. Центр включен в список компетентных организации Координационного центра доменов .ru/.рф. и будет отвечать за борьбу с источниками кибератак.

