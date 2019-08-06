Структура ФСБ сможет инициировать блокировку сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ сможет инициировать блокировку сайтов. Центр включен в список компетентных организации Координационного центра доменов .ru/.рф. и будет отвечать за борьбу с источниками кибератак.

«НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов. Многолетняя экспертиза и опыт НКЦКИ дополнят работу института компетентных организаций и позволят сделать российское доменное пространство еще более безопасным»,- цитирует «Коммерсантъ» слова директора КЦ РФ Андрея Воробьева.

Данная мера позволит блокировать сайты быстрее,чем через суд и Роскомнадзор. Теперь НКЦКИ будет обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя. Таким образом, доступ к интернет-ресурсу закроется.

Ранее сообщалось, что данные 70 тыс клиентов «Бинбанка» продаются в интернете по цене примерно 5 рублей за строку. Произошла утечка, из-за которой данные, контакты и адрес проживания клиентов банка попали в руки злоумышленников.



