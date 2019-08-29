Доход владельцев частных камер может уменьшиться

Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений на дорогах может уменьшиться. Их владельцы в скором времени не смогут получать процент от собранных штрафов.

Данную инициативу Минэкономразвития направило главам субъектов РФ. Документы подготовлены с учетом решений, принятых на одном из заседаний комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Новая методика направлена на обеспечение безопасности движения, а не на сбор денег, передают «Известия».

В новом постановлении для «целесообразности заключения» предлагается условия соглашений изменить, сделать такими, чтобы они не предполагали «взаимосвязь размера платы концедента с размером штрафов».

Однако в министерстве уточнили, что особенности концессионных соглашений определяет законодательство и они не являются разработанной методикой.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверит частные компании, сдающие госорганам в аренду свои комплексы фиксации нарушений. В надзорном ведомстве обеспокоены, что камеры стали источником дохода.

