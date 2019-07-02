Генпрокуратура обеспокоилась доходами владельцев дорожных камер
Генпрокуратура проверит частные компании, сдающие госорганам в аренду свои комплексы фиксации нарушений. В надзорном ведомстве обеспокоены, что камеры стали источником дохода.
В Генпрокуратуре обратили внимание, что частники получают до 90% от выписанных штрафов. К тому же за прошедший год с помощью таких комплексов был оштрафован «почти каждый житель России».
С поручением проверить места установки и эксплуатацию автоматических дорожных камер на коллегии Генпрокуратуры РФ выступил глава ведомства Юрий Чайка, пишет «Коммерсантъ».
Заместитель генпрокурора Александр Буксман отметил, что камеры должны использоваться как мера снижения аварийности, а не для максимальных сборов штрафов.
По данным ГИБДД, на дорогах РФ действуют 12 тысяч стационарных и 3,8 тысячи мобильных комплексов фиксации нарушений. Камеры частных компаний применяются с 2013 года. Первопроходцем стал Татарстан, где власти арендуют у частных компаний комплексы «Автодория».
Напомним, что в России может появиться монополист рынка комплексов видеофиксации нарушений. Речь идет о совместном предприятии «Ростеха» и ГЛОНАССа, зарегистрированном в Иннополисе.
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