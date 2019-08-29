Аналитики зафиксировали рост потребления кофе и шоколада в России летом

С мая по конец августа 2019 года продажи шоколада и кофе в физическом объеме увеличились по сравнению с прошлым годом на 3 и 11% соответственно, в денежном выражении — на 4 и 8%.

Это касается шоколадных изделий, кофе натурального в зернах и капсулах, передают «Известия» со ссылкой на данные потребительской панели GfK Rus.

Издание отмечает, эксперты по питанию не стали связывать такие данные с холодным летом. Так, научный руководитель ФИЦ питания Виктор Тутельян считает, что рост потребления кофе и шоколада связан с экономикой.

С ним согласился диетолог Алексей Ковальков. По его словам, получения гормона счастья шоколад в дождливое и холодное лето не помогает, поскольку серотонин образуется только в условиях яркого солнечного света.

«Шоколад во все времена и во всех странах был продуктом, повышающим выработку дофамина, который сейчас особенно необходим людям. В моменты, когда нет стабильности, они переходят на углеводы. Это было отмечено статистически, начиная со времен Великой французской революции» — сказал он.

Ранее холдинг «Ромир» сообщил, что жители России в июле увеличили потребление кофе и шоколада на 9,2% и 2,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.