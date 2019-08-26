В июле россияне стали пить больше кофе и есть шоколада

Жители России в июле 2019 года увеличили потребление кофе и шоколада на 9,2% и 2,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».

В годовом выражении объемы покупки россиянами кофе увеличились на 14,4%, шоколада — на 8%.

«Ромир» замеряет эти показатели в рамках расчета индекса «Кофе с молоком», который основывается на динамике цен четырех категорий продуктов: кофе, молока, шоколада и бутилированной воды. «Ингредиенты индекса «Кофе с молоком» являются, по сути, элементарным набором «простых удовольствий», — поясняют их выбор авторы исследования. В месячном выражении в июле индекс увеличился на 4,4%, в годовом — на 6,3%.

Напомним, в другом исследовании «Ромир» заявлял о том, что средний чек россиян в июле этого года достиг годового минимума. Позже это заявление опровергала Федеральная налоговая служба.