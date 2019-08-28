На строительство школы в Верхнеуслонском районе Татарстана направят 710 млн рублей

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» выделит 709,8 млн рублей на строительство школы в Верхнеуслонском муниципальном районе РТ.

Заявки на участие в аукционе принимаются с сегодняшнего дня и до 5 сентября. Деньги на строительство будут выделены из бюджета Татарстана, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, школа должна быть построена до 30 апреля 2020 года. В перечень работ входят подготовка территории строительства, строительство основных объектов, наружных сетей, сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство и озеленение территории, временные здания и т.д.

Ранее стало известно, что в Казани на подготовку школ и детсадов к новому учебному году потратили 1,5 млрд рублей.