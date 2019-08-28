Путин перенес полпредство в ДФО из Хабаровска во Владивосток

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе полномочного представительства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, на остров Русский.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня подписания, 28 августа.

Напомним, в декабре 2018 года Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.