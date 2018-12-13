Путин перенес столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.



С идеей о переносе столицы выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, предложив перенести столицу ДФО. Он напомнил о крупных проектах, проводимых в городе, в том числе о Восточном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что решение о том, какой город будет официальной столицей округа, принимает президент России. При этом Кожемяко посоветовали перед обращением к Путину заручиться поддержкой главы администрации президента Антона Вайно и премьер-министра Дмитрия Медведева.