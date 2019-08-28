В Чистопольском районе РТ прошли учения авиации — видео

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В Чистопольском районе Татарстана прошли специальные учения по материально-техническому обеспечению (МТО) войск Центрального военного округа, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Руководит учениями заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. На них, в частности, была смоделирована атака аэродрома беспилотниками, а также нападение диверсионно-разведывательной группы.

Ранее сообщалось, что в рамках учений 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34 приземлились прямо на строящейся трассе Европа — Западный Китай в Татарстане. Посадку также совершили два транспортных Ан-26.