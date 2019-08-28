Дюжина боевых Су-34 приземлилась на трассе в Татарстане

Двенадцать истребителей-бомбардировщиков Су-34 приземлились прямо на строящейся трассе в Татарстане. Посадку также совершили два транспортных Ан-26.

Эти маневры проведены в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО) Вооруженных сил. Пресс-служба Минобороны РФ поясняет, что при проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых в случае необходимости возможна посадка боевых и транспортных самолетов.

Именно на одном из таких участков строящейся магистрали «Европа — Западный Китай» и был развернут полевой аэродром.

Самолеты приземлились. Была проведена предполетная подготовка и дозаправка. Затем машины успешно взлетели. Кроме того, на учениях, отработаны вопросы охраны и обороны объекта, с применением вертолетов армейской авиации.

В военном ведомстве уточняют, что учения проходят с 27 по 30 августа в Центральном военном округе под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. В них участвуют около 30 тысяч военных, более 7 тысяч единиц техники, а также до 90 самолетов и вертолетов.