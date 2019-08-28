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Яхина: сериал «Зулейха открывает глаза» выйдет осенью

20:44, 28.08.2019
Яхина: сериал «Зулейха открывает глаза» выйдет осенью
Фото: realnoevremya.ru

Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» по книге казанской писательницы Гузель Яхиной должна состояться этой осенью на телеканале «Россия 1».

«Но, конечно, дату определяет канал. Судя по тому, что я сейчас вижу, — монтаж, близкий к финальному, но без чистой озвучки, визуальных эффектов и цветокоррекции, понятно, что это не ближайший месяц, а, скорее всего, к концу осени», — цитирует писательницу ТАСС.

Ранее Яхина посмотрела первые четыре серии «Зулейха открывает глаза», снятые по одноименной книге. Съемки сериала проходили в том числе в Татарстане. Главную роль исполняет Чулпан Хаматова.

«Признаюсь, я изумлена. Фильм — очень хорош. Не то чтобы я заранее настраивалась на плохое, но были сомнения и опасения, конечно: молодой режиссер (а потянет ли?), государственный канал (а не приукрасит ли историю? не исказит ли? не превратит ли в противоположность?)», — написала она в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и нового правительства.

ОбществоКультура Татарстан
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