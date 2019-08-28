Яхина: сериал «Зулейха открывает глаза» выйдет осенью

Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» по книге казанской писательницы Гузель Яхиной должна состояться этой осенью на телеканале «Россия 1».

«Но, конечно, дату определяет канал. Судя по тому, что я сейчас вижу, — монтаж, близкий к финальному, но без чистой озвучки, визуальных эффектов и цветокоррекции, понятно, что это не ближайший месяц, а, скорее всего, к концу осени», — цитирует писательницу ТАСС.

Ранее Яхина посмотрела первые четыре серии «Зулейха открывает глаза», снятые по одноименной книге. Съемки сериала проходили в том числе в Татарстане. Главную роль исполняет Чулпан Хаматова.

«Признаюсь, я изумлена. Фильм — очень хорош. Не то чтобы я заранее настраивалась на плохое, но были сомнения и опасения, конечно: молодой режиссер (а потянет ли?), государственный канал (а не приукрасит ли историю? не исказит ли? не превратит ли в противоположность?)», — написала она в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и нового правительства.