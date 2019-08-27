Гузель Яхина оценила сериал по своей книге «Зулейха открывает глаза»

Казанская писательница Гузель Яхина посмотрела первые четыре серии «Зулейха открывает глаза», снятые по одноименной книге.

«Признаюсь, я изумлена. Фильм — очень хорош. Не то чтобы я заранее настраивалась на плохое, но были сомнения и опасения, конечно: молодой режиссер (а потянет ли?), государственный канал (а не приукрасит ли историю? не исказит ли? не превратит ли в противоположность?)», — написала она в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

По ее словам, канал «Россия 1» не стал зацензуривать ни политические, ни психологические, ни художественные моменты.

«Это кино взрослое — оно не заигрывает со зрителем, не развлекает, а предлагает думать: здесь не будет лишнего пафоса, гонки за сюжетом, кульминаций в каждой сцене и «крючков» в конце серии... Это кино нельзя смотреть между делом — оно требует полного погружения», — подчеркнула Яхина.

Она отметила, что «были моменты, которые резали слух, смущали, показались исторически недостоверными и чересчур мелодраматичными, даже вызвали отторжение».

Ранее кинокомпания «Русское», которая снимала сериал «Зулейха открывает глаза», представила первый постер драмы. По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и нового правительства.

Съемки сериала проходили в том числе в Татарстане. Главную роль исполняет Чулпан Хаматова.