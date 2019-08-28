ГИБДД предложила ограничить скорость перевозки детей

Глава ГИБДД России Михаил Черников вновь предложил внести поправки в законодательство о запрете перевозить детей с высокой скоростью.



По его словам, в этом году было составлено более 397,5 тыс. административных материалов о нарушении правил перевозки детей.



Черников уже предлагал снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км в час, но инициатива не была поддержана, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция создаст систему обучения родителей правилам перевозки детей в автомобиле в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». Она рассчитана на 3 года. За это время проект охватит 100 городов в 85 субъектах РФ. В этом году тренинги пройдут в 30 городах.