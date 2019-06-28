ГИБДД будет обучать водителей правилам перевозки детей

Госавтоинспекция создаст систему обучения родителей правилам перевозки детей в автомобиле.

Она будет создана в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» и рассчитана на 3 года. За это время проект охватит 100 городов в 85 субъектах РФ. В этом году тренинги пройдут в 30 городах.

Как сообщает ТАСС, в 167 тысячах аварий, произошедших в России в прошлом году, в 19,9 тысячи случаев участниками ДТП были дети. Большинство из них произошли по вине взрослых.

Ранее сообщалось, что на трассе Казань — Оренбург в Татарстане 25-летняя жительница Лаишевского района, управляя автомобилем Toyota Celica, двигаясь со стороны Казани в направлении Оренбурга, не выбрала скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, нарушила правила расположения транспортных средств на проезжей части дороги и совершила опрокидывание в кювет попутного направления.

В результате ДТП девушка и младенец скончались на месте. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. В момент аварии ребенок находился на переднем сидении автомобиля в автолюльке.