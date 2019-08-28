Глава Олимпийского комитета России поставил лайк язвительному комментарию в адрес Загитовой

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в социальной сети «Инстаграм» поставил лайк язвительному комментарию в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

Чуть позже комментарий вместе с лайком были удалены со страницы Позднякова. Несмотря на это, любители фигурного катания раскритиковали поступок главы ОКР. Отметим, что «загиботами» в Сети называют поклонников фигуристки Алины Загитовой.

Напомним, вчера в Москве прошла пресс-конференция главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

На встрече с журналистами было объявлено, что фигуристка станет официальным послом российской команды на летних Олимпийских играх, которые пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.