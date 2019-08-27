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Фигуристка Медведева станет послом России на летней Олимпиаде-2020 в Токио

11:43, 27.08.2019
Фигуристка Медведева станет послом России на летней Олимпиаде-2020 в Токио
Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

На встрече с журналистами было объявлено, что фигуристка станет официальным послом российской команды на летних Олимпийских играх, которые пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Напомним, недавно разразился скандал из-за включения в состав Японии некоторых островов южных Курил на официальном сайте Олимпийских игр.

СпортФигурное катание
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