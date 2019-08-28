МЧС Татарстана предупредило о сильных порывах ветра

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 29 августа на территории Татарстана и, в частности, в Казани ожидается сильный северо-западный, северный ветер.

Порывы ветра могут достигать скорости в 17 м/с. В региональном главке МЧС порекомендовали гражданам в случае ухудшения погодных условий при пребывании на улице избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. Также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

Напомним, сегодня аналогичное предупреждение опубликовали в Башкирии. В соседней республике в дополнение к сильным порывам ветра ожидаются дожди.