С российского рынка может пропасть зарубежная органическая продукция

Органическая продукция без российских сертификатов может исчезнуть из магазинов в 2020 году из-за вступления в силу закона «Об органической продукции». Сегодня представленная в российских магазинах импортная органическая продукция имеет международные сертификаты, в основном выданные в ЕС. Нововведение грозит поставщикам и сетям миллиардными убытками.

Вместе с тем получение российского сертификата затруднено тем, что единственный орган сертификации в России имеет ограниченные возможности, а положения, которые регулируют порядок процедуры, до сих пор не приняты, пишет «Коммерсантъ».

Наряду с этим формат упаковки заказывается не менее чем за полгода, а маркировка уже выпущенных продуктов трудоемка и требует существенных затрат, отмечает издание.

В связи с этим исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. Он предлагает провести совещание для поиска решений для минимизации убытков.

Ранее эксперты Роскачества рассказали «Реальному времени», стоит ли ориентироваться на цену при выборе продуктов и можно ли доверять этикеткам.