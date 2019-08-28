Центробанк России выпустил монету к 100-летию ВГИКа

Сегодня Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летие Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова».

Тираж монеты составляет 3 тысячи штук. Монета массой в чистоте 31,1 г выполнена из сплава 925-1 пробы и имеет форму круга диаметром 39,0 мм. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба России, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», обозначение номинала монеты и даты выпуска, а также обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположен логотип ВГИК на фоне рельефного изображения кинопленки; внизу имеются надписи: «100 ЛЕТ», «ВГИК им. С.А. ГЕРАСИМОВА», сообщает пресс-служба ЦБ.

Напомним, что в России накануне отметили День российского кино.