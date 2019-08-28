Прямые рейсы в Израиль из Уфы могут возобновиться
Из Уфы могут возобновить прямые рейсы в Израиль. Данная возможность обсуждалась врио главы Башкортостана Радием Хабировым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Российской Федерации Гарри Кореном.
В 2018 году внешнеторговый товарооборот между Башкортостаном и Израилем составил $2 млн. Стороны сошлись во мнении, что могут укрепить сотрудничество.
Наиболее перспективными направлениями взаимодействия были названы сферы туризма и высоких технологий, а также киберзащита, автономный транспорт, поддержка технологических стартапов, сообщается на сайте главы республики. В это число вошла сфера сельского хозяйства.
Кроме того, республика начала сотрудничать с медицинским центром Хорев. В рамках программы «Хорев без границ» на стажировке в Израиле уже побывала первая группа врачей из Башкортостана. А в октябре в Уфе состоится I Российско-израильский медицинский форум с участием крупнейших специалистов двух стран.
Ранее сообщалось, что Государственный комитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству планирует потратить 11,7 млн рублей на организацию авиаперелетов на самолетах.
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