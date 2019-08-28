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Татарстанские спасатели нашли мужчину, который поранил ногу в лесу и не мог дойти до дома

10:33, 28.08.2019
Татарстанские спасатели нашли мужчину, который поранил ногу в лесу и не мог дойти до дома
Фото: realnoevremya.ru

Спасатели из Набережных Челнов оказали помощь 72-летнему инвалиду детства, который поранил ногу в лесу и не мог самостоятельно дойти до дома.

Мужчина ушел в лес в 4 часа утра 27 августа без телефона и не вернулся. Спасатели обнаружили его в 200 метрах от СНТ «Дизелист-3» с травмой ноги. Пенсионера передали бригаде врачей скорой помощи, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Напомним, ранее спасатели Башкирии нашли туристов, которые выехали на квадроциклах в сторону водопада Атыш. Оказалось, что в реке Лемеза поднялся уровень воды и компания решила ехать в объезд. По дороге у них кончился бензин, группа отправилась пешком. Позже туристы в полном составе вернулись на базу отдыха.

Происшествия Татарстан
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