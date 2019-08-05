В Башкирии найдены туристы, уехавшие посмотреть водопад на квадроцикле

В Башкирии нашлись пропавшие туристы, которые выехали на квадроциклах в сторону водопада Атыш рано утром 2 августа.

Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, с базы отдыха «Искушта-Хаятт» в сторону водопада Атыш в путь отправилось 9 туристов. Они должны были вернуться вечером, 3 августа.

4 августа двое туристов самостоятельно добрались до базы отдыха и сообщили, что из-за того, что в реке Лемеза поднялся уровень воды, компания решила ехать в объезд. По дороге у них кончился бензин, группа отправилась пешком. Уже вечером того же дня туристы в полном составе вернулись на базу отдыха.

Ранее сообщалось, что МВД Башкирии нашли пропавшую группу из 18 челябинских туристов. Туристы добрались до горы Крыктытау, но на обратном пути заблудились.