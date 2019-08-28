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Антон Бурдасов: «Если до субботы не будет контракта в НХЛ, то буду искать варианты в КХЛ»

08:30, 28.08.2019
Антон Бурдасов: «Если до субботы не будет контракта в НХЛ, то буду искать варианты в КХЛ»
Фото: twitter.com/hcsalavat

Нападающий Антон Бурдасов, проведший прошлый сезон в составе «Салавата Юлаева», рассказал о своих планах по поиску новой команды.

«До конца этой недели должен решиться вопрос, уеду я в НХЛ или останусь. Пока же с КХЛ даже не начинал беседы, так как надеюсь начать сезон за океаном.

Но если до субботы контракта не будет, то все сорвется. Я не успею получить визу, а опаздывать в тренировочный лагерь не хочется.

Сколько у меня вариантов за океаном? Больше одного», — сказал Бурдасов.

Ранее сообщалось, что игроком заинтересовался омский «Авангард».

СпортХоккей Башкортостан
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