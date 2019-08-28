В «Яндексе» рассказали, что ищут пользователи к 1 сентября

Компания «Яндекс» провела исследование и рассказала о самых популярных запросах пользователей перед началом учебного года.

В рейтинг вошли следующие запросы: «1 сентября картинки», «прически на 1 сентября», «поздравление на 1 сентября», а также тексты стихов и поздравлений. С помощью слов «школьная» и «форма», пользователи, как правило, узнавали, «где купить школьную форму», «зачем нужна школьная форма» и «что такое шеврон на школьной форме».

Другими популярными запросами в «Яндексе» с вопросительными словами и словом «школа» оказались: «при какой температуре можно не идти в школу», «как узнать, к какой школе относится ребенок по прописке», «кто придумал школу», цитирует ТАСС результаты исследования.

Запросы со словами «школьный» и «дневник» чаще всего задавали 4 сентября 2018 года — в 2,4 раза больше обычного. Интерес к ранцам активно рос с середины лета и достиг пика 19 августа 2019 года — в этот день «Яндексу» поступило в 2,3 раза больше запросов со словами «ранец», «рюкзак» и «портфель».

Анализ был проведен в период с 23 августа 2018 года по 23 августа 2019 года.

Напомним, ранее эксперты назвали регионы с самыми большими затратами на сборы ребенка в школу. Казань и Уфа оказались не самыми дорогими в этом смысле городами. Родители школьников из столиц Татарстана и Башкирии потратили 8,5 тыс. и 8,4 тыс. рублей соответственно.