Эксперты назвали регионы с самыми большими затратами на сборы ребенка в школу

Красноярск и Новосибирск поделили первое место в списке 15 российских городов-миллионников по тратам на подготовку детей к новому учебному году. Это следует из данных опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Согласно результатам социологического исследования, собрать ребенка в школу обходится семьям в Красноярске и в Новосибирске в среднем по 9 тыс. рублей.

Московские родители оценили расходы на сбор ребенка в школу в 8 700 руб. Родители школьников из Казани и Уфы потратили 8,5 тыс. и 8,4 тыс. руб. соответственно. Наименьшие затраты на эти цели зафиксировали у семей из Перми: в среднем 6,5 тыс. руб.

Опрос проводили с 1 по 19 августа в 15 российских мегаполисах среди 7 500 респондентов, являющихся родителями детей школьного возраста (по 500 респондентов в каждом городе).

Согласно результатам другого исследования, за год спрос на школьную форму в Казани возрос на треть. При этом в исследовании приводятся иные значения средних затрат на подготовку ребенка в школу.

