Жители Башкирии записали видеообращение к Путину в защиту Куштау

Фото: скриншот видео

Жители Стерлитамакского и Ишимбайского районов записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем они просят главу государства защитить шихан Куштау.

«Месяц назад из департамента по особо охраняемым территориям Минприроды Российской Федерации к нам пришло письмо. Департамент считает целесообразным создание на территории, на которой находится наша любимая гора Куштау, особо охраняемой природной территории федерального значения», — говорит в ролике одна из авторов обращения.



Активисты попросили президента дать поручение правительству «чтобы слова эти не остались на бумаге».

«Сохраним Куштау для потомков», — заключили участники обращения.

Напомним, что Башкирская содовая компания (БСК) получила право разработать гору несколько лет назад. Однако она утверждала, что сырье Куштау не подходит и требовала отдать две других горы: Торатау и Юрактау. Однако после назначения врио главы РБ Радия Хабирова было объявлено, что «Сода» сможет добывать известняк только из «Долгой» (так многие местные жители называют Куштау).