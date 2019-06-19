Жители Башкирии записали видеообращение к Путину в защиту Куштау
Жители Стерлитамакского и Ишимбайского районов записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем они просят главу государства защитить шихан Куштау.
«Месяц назад из департамента по особо охраняемым территориям Минприроды Российской Федерации к нам пришло письмо. Департамент считает целесообразным создание на территории, на которой находится наша любимая гора Куштау, особо охраняемой природной территории федерального значения», — говорит в ролике одна из авторов обращения.
Активисты попросили президента дать поручение правительству «чтобы слова эти не остались на бумаге».
«Сохраним Куштау для потомков», — заключили участники обращения.
Напомним, что Башкирская содовая компания (БСК) получила право разработать гору несколько лет назад. Однако она утверждала, что сырье Куштау не подходит и требовала отдать две других горы: Торатау и Юрактау. Однако после назначения врио главы РБ Радия Хабирова было объявлено, что «Сода» сможет добывать известняк только из «Долгой» (так многие местные жители называют Куштау).ОбществоВласть Башкортостан
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