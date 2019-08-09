Татарстан потратит на доуборку зерна больше 2 млрд рублей

Республика Татарстан в этом году потратит уборку урожая зерновых более 2 млрд рублей. На сегодняшний день убрано лишь 9,3% площадей. Окончание уборки задерживает аномально холодная и сырая погода.

Сейчас в республике собран урожай на 132,8 тысячи гектарах. А вес зерна, который отправится на подготовку к хранению, по всей республике предположительно составит около 5 млн тонн.



По статистике Минсельхозпрода на 8 августа, в республике собрано 432,2 тысячи тонн зерна. На подготовку к хранению уже потратили не менее 184,1 млн рублей.

В общей сумме, в спасение урожая зерновых в Татарстане вложат 2,13 млрд рублей. И это только на просушку зерна. Дополнительные расходы пока что сложно спрогнозировать даже примерно.

О том, как аграрии убирают урожай и с какими проблемами сталкиваются, читайте в материале «Реального времени».